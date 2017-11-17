حزب اليمين أكبر حزب في النرويج وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة
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حقق حزب اليمين المركز الأول بينما انخفضت شعبية حزب الخضر .
و أعرب 28.2 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم لحزب اليمين، اي بزيادة قدرها 3.2 نقطة مائوية منذ الانتخابات البرلمانية . اما حزب العمال فحصل على تأييد بلغ 25.6 بالمائة، أي أقل من نسب الانتخابات البرلمانية ب 1,8 بالمائة .
و فقد حزب التقدم أيضا البعض من مؤيديه و ذلك بانخفاض بلغ 2 نقطة مائوية لتصبح 13,2 بالمائة .
كما شهدت أحزاب الحمر، اليسار الإشتراكي و اليسار كذلك انخفاضا في التأييد .
أما حزب الخضر، ففقد 2.1 نقطة مائوية لتصبح نسب التأييد الجديدة له 2,8 بالمائة فقط .
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