هارايدي : الحزب المسيحي حزب جوهري في الساحة السياسية

ينفي كنوت هارايدي أن الحزب المسيحي حزب معزول عن الساحة السياسية النرويجية .

مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة : سمية الهذيلي

أعرب زعيم الحزب المسيحي عن ثقته في أهمية حزبه في الساحة السياسية النرويجية :

- أشعر أن كلا الطرفين، الحكومة و اليسار على استعداد تام لإيجاد حلول سياسية مناسبة مع حزبنا .

- لدينا شعور كبير بالمسؤولية، البعض يرى أننا أصبحنا المفتاح لخلق الأغلبية . و من المفارقات أن الضغط سيكون أكبر عندما يشارك حزب اليسار في الحكومة في يناير القادم .

لكن هارايدي يعترف بالمشهد السياسي الجديد لحزبه :

- لقد أصبح الحزب وحيدا في الوسط .

- نريد العمل مع إيرنا في الحكومة، لكن حزب التقدم هو المشكلة .

و من القضايا المثيرة للجدل التي يريد الحزب المسيحي مناقشتها قانون التكنولوجيا الحيوية الجديد الذي سيتم طرحه في الأشهر القليلة القادمة .

- سيخلق هذا الموضوع نقاشا مهما نتطلع إليه .

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