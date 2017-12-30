هارايدي : الحزب المسيحي حزب جوهري في الساحة السياسية
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مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة : سمية الهذيلي
أعرب زعيم الحزب المسيحي عن ثقته في أهمية حزبه في الساحة السياسية النرويجية :
- أشعر أن كلا الطرفين، الحكومة و اليسار على استعداد تام لإيجاد حلول سياسية مناسبة مع حزبنا .
- لدينا شعور كبير بالمسؤولية، البعض يرى أننا أصبحنا المفتاح لخلق الأغلبية . و من المفارقات أن الضغط سيكون أكبر عندما يشارك حزب اليسار في الحكومة في يناير القادم .
لكن هارايدي يعترف بالمشهد السياسي الجديد لحزبه :
- لقد أصبح الحزب وحيدا في الوسط .
- نريد العمل مع إيرنا في الحكومة، لكن حزب التقدم هو المشكلة .
و من القضايا المثيرة للجدل التي يريد الحزب المسيحي مناقشتها قانون التكنولوجيا الحيوية الجديد الذي سيتم طرحه في الأشهر القليلة القادمة .
- سيخلق هذا الموضوع نقاشا مهما نتطلع إليه .
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