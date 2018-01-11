رئيسة الوزراء سولبرغ تؤكد أنها ستناقش قضايا المناخ مع ترامب

كما أنها ستتطرق إلى أهمية اتفاقية باريس

مقال : هالفور ريبيغوتو ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

صرحت رئيسة وزراء النرويج إيرنا سولبرغ أنها ستتطرق لموضوع اتفاقية باريس في اللقاء الذي سيجمعها بدونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في البيت الأبيض .

و قام ترامب بسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ السنة الماضية . و رغم ذلك يحاول العديد من القادة إقناع ترامب بالانضمام للاتفاقية مرة أخرى .

و أكدت سولبرغ أن الموضوع جوهري جدا و سيكون ضمن المناقشات الثنائية بين الطرفين و هو أول لقاء بين قادة البلدين منذ 2016.

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