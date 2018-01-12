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Foto: John Macdougall (AFP)

الصين ترغب بالاستثمار في القطار السريع بين أوسلو و ستوكهولم

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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- نرغب في التعاون مع النرويج و السويد  لإنجاز هذا القطار .

مقال : تروند ليبيرود        ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

وفقا لجريدة داغسأفيسن طلب أصحاب المشروع المساعدة من مستثمرين صينيين .

و صرح ألف يوهانسين منسق مشروع الاتحاد الأوروبي تانتاكل أن مشاريع القطارات السريعة لا تجد الاهتمام اللازم من السياسيين النرويجيين و السويديين .

- لذلك قمنا بالتشاور مع مستثمرين صينيين  بهدف تمويل السكة الحديدية .

و قام هذا الأسبوع وفد صيني بقيادة هوانغ شين بزيارة أصحاب المشروع . و يتقلد هوانغ منصب رئيس اللجنة الصينية لتعزيز التعاون الاقتصادي و التكنولوجي الدولي .

- نرغب في التعاون مع النرويج و السويد في هذا المشروع و ذلك سواء باليد العاملة أو بخبرتنا في التمويل .

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