الصين ترغب بالاستثمار في القطار السريع بين أوسلو و ستوكهولم
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- نرغب في التعاون مع النرويج و السويد لإنجاز هذا القطار .
مقال : تروند ليبيرود ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
وفقا لجريدة داغسأفيسن طلب أصحاب المشروع المساعدة من مستثمرين صينيين .
و صرح ألف يوهانسين منسق مشروع الاتحاد الأوروبي تانتاكل أن مشاريع القطارات السريعة لا تجد الاهتمام اللازم من السياسيين النرويجيين و السويديين .
- لذلك قمنا بالتشاور مع مستثمرين صينيين بهدف تمويل السكة الحديدية .
و قام هذا الأسبوع وفد صيني بقيادة هوانغ شين بزيارة أصحاب المشروع . و يتقلد هوانغ منصب رئيس اللجنة الصينية لتعزيز التعاون الاقتصادي و التكنولوجي الدولي .
- نرغب في التعاون مع النرويج و السويد في هذا المشروع و ذلك سواء باليد العاملة أو بخبرتنا في التمويل .
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