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(NTB scanpix)

هجوم إلكتروني كبير ضد كنوت هارايدي على وسائل التواصل الاجتماعي

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Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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و تم إعلام شرطة الاستخبارات و الأمن الوطني بتلقي هارايدي لتهديدات عبر رسائل إلكترونية عديدة

مقال : ستيغ مارتن سولبرغ         ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

تلقى كنوت هارايدي زعيم الحزب المسيحي العديد من التهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي و ذلك بعد أن كان عنصرا حاسما في قلب الموازين ضد الوزيرة سيلفي ليستهاوغ عندما أعلن انضمام حزبه إلى الأحزاب الأخرى التي ستصوت لسحب الثقة من الوزيرة .

و أكدت عدة تقارير أمنية تلقي هارايدي العديد من التهديدات . و لم يقدم هارايدي تفاصيل محددة عن هذه التهديدات لكنه صرح أن النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي قد أصبح مشكلة .

- لقد تلقيت رسائل لا تصدق، رسائل تجعلك لا تستطيع فهم الشخص الذي كتب هذه الكلمات . اخترت حماية نفسي من هذه الكتابات، فالمستشارون يقومون بحذف التعليقات التي تخطت الخط الأحمر .

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