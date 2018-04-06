المزيد من المقاتلين النرويجيين تم قتلهم في سوريا و العراق

و ذلك وفقا لما صرح به الأمن الوطني النرويجي

مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

صرح الأمن الوطني النرويجي أن حوالي 30 محاربا أجنبيا مرتبطا بالنرويج قد قتلوا في سوريا و العراق .

و صرح مارتين برنسن مستشار الأمن الوطني قائلا :

- هناك مايقارب 100 شخص، رجالا و نساءا سافروا إلى سوريا و العراق، قتل منهم 30, و عاد 40 إلى النرويج، بينما بقي 30 في المنطقة و هم الآن مهددون بالقتل بسبب الوضع الغير آمن .

و أكد برنسين أنه رغم سقوط الدولة فإن العديد من المقاتلين الأجانب لم يرجعوا إلى النرويج و ذلك لثلاثة أسباب :

- أولا، من الصعب للغاية الخروج من منطقة الصراع . ثانيا سيتم القبض عليهم في النرويج حال وصولهم و قد يواجهون أحكام طويلة بالسجن . أما ثالثا، فقد قتل العديد منهم .

و يقول برنسين أن العديد من النساء اللاتي ذهبن من النرويج إلى سوريا و العراق قد ولدن أطفالا مما يعقد وضعهن

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