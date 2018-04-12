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Foto: Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )

العثور على توجيهات لصنع قنبلة في هاتف المتهمة بالانضمام لداعش

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Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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و تم القبض عليها في 5 ديسمبر الماضي بمطار غاردرموين و هي بصدد السفر إلى سوريا للقاء مقاتل في تنظيم الدولة .

مقال : وكالة الأنباء النرويجية            ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

و تبلغ المتهمة الصومالية  من العمر 31 عاما و هي أم لخمسة أطفال . و تم إلقاء القبض عليها في المطار في ديسمبر الماضي و اتهامها بمحاولة الانضمام إلى منظمة إرهابية .

و تلقت سلطات الأمن النرويجية اتصالات من المملكة المتحدة بعد أن تم اعتقال صومالي آخر لنفس التهمة . ووفقا لجريدة أفتينبوستن كان هذا الشخص على اتصال مع المتهمة في النرويج .

إذ أرسل لها رسالة نصية على الهاتف المحمول في اليوم الذي تم فيه القبض عليها مخاطبا إياها ب " خطيبتي " و كتب فيها " ستكونين من بين الذين سيشاركني فرح الحياة بعد الموت ".

و حكم على المتهم البريطاني بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة محاولة الانضمام إلى داعش .

أما  المتهمة في النرويج فالتحقيقات لا تزال متواصلة معها و خاصة بعد العثور على توجيهات لكيفية صنع قنبلة يدوياً في المطبخ . كما تم العثور على استمارة خاصة بالهجرة إلى التنظيم قامت المتهمة بملئها .

و إذا تم الحكم على المتهمة، فستكون أول إمرأة تتهم بالانضمام لداعش في النرويج .

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