العثور على توجيهات لصنع قنبلة في هاتف المتهمة بالانضمام لداعش
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مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
و تبلغ المتهمة الصومالية من العمر 31 عاما و هي أم لخمسة أطفال . و تم إلقاء القبض عليها في المطار في ديسمبر الماضي و اتهامها بمحاولة الانضمام إلى منظمة إرهابية .
و تلقت سلطات الأمن النرويجية اتصالات من المملكة المتحدة بعد أن تم اعتقال صومالي آخر لنفس التهمة . ووفقا لجريدة أفتينبوستن كان هذا الشخص على اتصال مع المتهمة في النرويج .
إذ أرسل لها رسالة نصية على الهاتف المحمول في اليوم الذي تم فيه القبض عليها مخاطبا إياها ب " خطيبتي " و كتب فيها " ستكونين من بين الذين سيشاركني فرح الحياة بعد الموت ".
و حكم على المتهم البريطاني بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة محاولة الانضمام إلى داعش .
أما المتهمة في النرويج فالتحقيقات لا تزال متواصلة معها و خاصة بعد العثور على توجيهات لكيفية صنع قنبلة يدوياً في المطبخ . كما تم العثور على استمارة خاصة بالهجرة إلى التنظيم قامت المتهمة بملئها .
و إذا تم الحكم على المتهمة، فستكون أول إمرأة تتهم بالانضمام لداعش في النرويج .
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