Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

ارتفاع قيمة شركة نرويجيان للطيران في البورصة بعد عرض الشراء

Sist oppdatert:

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
Tips meg

مالكي الخطوط الجوية البريطانية أعلنوا عن رغبتهم في شراء نرويجيان

مقال : هالفور ريبوغوتو      ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

ارتفعت قيمة أسهم شركة نرويجيان للطيران بنسبة 42 بالمائة بعد ظهر يوم الخميس . و حصلت هذه القفزة في قيمة الأسهم بعد أن أعلنت الشركة إي آ جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية عن رغبتها بشراء شركة نرويجيان للطيران و أنها تريد تقديم عرض إلى الشركة .

و إذا تم تقديم العرض، فعلى الشركة إقناع الرئيس التنفيذي لنرويجيان بيورن شوس بالبيع، إذ أعلن شوس عدة مرات أن نرويجيان ليست للبيع رغم كثرة العروض .

Mest sett siste uken

Pepperkakehus til salgs

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere