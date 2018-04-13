ارتفاع قيمة شركة نرويجيان للطيران في البورصة بعد عرض الشراء

مالكي الخطوط الجوية البريطانية أعلنوا عن رغبتهم في شراء نرويجيان

مقال : هالفور ريبوغوتو ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

ارتفعت قيمة أسهم شركة نرويجيان للطيران بنسبة 42 بالمائة بعد ظهر يوم الخميس . و حصلت هذه القفزة في قيمة الأسهم بعد أن أعلنت الشركة إي آ جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية عن رغبتها بشراء شركة نرويجيان للطيران و أنها تريد تقديم عرض إلى الشركة .

و إذا تم تقديم العرض، فعلى الشركة إقناع الرئيس التنفيذي لنرويجيان بيورن شوس بالبيع، إذ أعلن شوس عدة مرات أن نرويجيان ليست للبيع رغم كثرة العروض .

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