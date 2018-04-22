انخفاض عدد متلقي منحة البطالة بسبب المرض أو العجز .
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مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
و يتلقى وفقا لمكتب الشغل الناف 4,1 بالمائة من النرويجيين و الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 66 على هذه المنحة .
و علقت سيغرون فوغينغ مديرة مديرية العمل و الضمان الإجتماعي على الظاهرة قائلة :
- يعود ذلك إلى توقف العديد عن المطالبة بهذه المنحة، بينما انخفض أيضا عدد المسجلين الجدد في هذه المنحة .
و يعاني 70 بالمائة من الذين يتحصلون على منحة البطالة بسبب العجز من اضطرابات نفسية أو قصور عضلي أو هيكلي . و بالنسبة للذين يعانون من اضطرابات نفسية، شخِّص ثلثهم بالاكتئاب .
و تختلف هذه النسب حسب العمر، إذ تنخفض الاضطرابات النفسية مع تقدم العمر، بينما يحدث العكس مع الأمراض العضلية و الهيكلية .
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