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Foto: Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )

انخفاض عدد متلقي منحة البطالة بسبب المرض أو العجز .

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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و انخفض عددهم ب 2100 شخص مقارنة مقارنة بالربع الأخير من سنة 2017.

مقال : وكالة الأنباء النرويجية          ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

و يتلقى وفقا لمكتب الشغل الناف 4,1 بالمائة من النرويجيين و الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 66 على هذه المنحة .

و علقت سيغرون فوغينغ مديرة مديرية العمل و الضمان الإجتماعي على الظاهرة قائلة :

- يعود ذلك إلى توقف العديد عن المطالبة بهذه المنحة، بينما انخفض أيضا عدد المسجلين الجدد في هذه المنحة .

و يعاني 70 بالمائة من الذين يتحصلون على منحة البطالة بسبب العجز من اضطرابات نفسية أو قصور عضلي أو هيكلي . و بالنسبة للذين يعانون من اضطرابات نفسية، شخِّص ثلثهم بالاكتئاب .

و تختلف هذه النسب حسب العمر، إذ تنخفض الاضطرابات النفسية مع تقدم العمر، بينما يحدث العكس مع الأمراض العضلية و الهيكلية .

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