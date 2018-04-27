منظمة اللاجئين النرويجية : حزب التقدم بعيد عن الواقع
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مقال: يورغين بيرغي ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
تفاعلت المنظمة النرويجية لمساعدة اللاجئين فلوكتنينهيالبن بعد اقتراحات حزب التقدم التي نصت على التوقف عن استقبال اللاجئين في النرويج، و استثمار الميزانية المخصصة لهم في التنمية المحلية .
و كان المتحدث باسم حزب التقدم في شؤون الهجرة يون هالغهايم قد صرح قائلا :
- إذا كان الهدف هو مساعدة أكبر عدد ممكن من اللاجئين أرى أنه من الأجدر أن لا نقبل المزيد بل أن نستثمر كل الوسائل في التنمية المحلية .
لكن هذا التصريح أدى إلى ردود فعل شديدة اللهجة من المنظمة النرويجية لمساعدة اللاجئين .
إذ علق مستشار المنظمة باول نيسي على المقترح قائلا :
- لقد تخطوا الحدود . أعضاء هذا الحزب بعيدون تماما عن الواقع . كما أن هذا المقترح غير أخلاقي و يبسط كثيرا واقع اللاجئين .
- لا أتوقع حصولهم على دعم سياسي من الأحزاب الأخرى . عليهم وضع هذا المقترح في الدرج .
و يعتبر نيسي هذا المقترح مخالفا للنظام الحكومي و انتهاكا لحقوق الإنسان .
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