منظمة اللاجئين النرويجية : حزب التقدم بعيد عن الواقع

جاءالتصريح بعد اقتراح حزب التقدم إيقاف قبول اللاجئين

مقال: يورغين بيرغي ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

تفاعلت المنظمة النرويجية لمساعدة اللاجئين فلوكتنينهيالبن بعد اقتراحات حزب التقدم التي نصت على التوقف عن استقبال اللاجئين في النرويج، و استثمار الميزانية المخصصة لهم في التنمية المحلية .

و كان المتحدث باسم حزب التقدم في شؤون الهجرة يون هالغهايم قد صرح قائلا :

- إذا كان الهدف هو مساعدة أكبر عدد ممكن من اللاجئين أرى أنه من الأجدر أن لا نقبل المزيد بل أن نستثمر كل الوسائل في التنمية المحلية .

لكن هذا التصريح أدى إلى ردود فعل شديدة اللهجة من المنظمة النرويجية لمساعدة اللاجئين .

إذ علق مستشار المنظمة باول نيسي على المقترح قائلا :

- لقد تخطوا الحدود . أعضاء هذا الحزب بعيدون تماما عن الواقع . كما أن هذا المقترح غير أخلاقي و يبسط كثيرا واقع اللاجئين .

- لا أتوقع حصولهم على دعم سياسي من الأحزاب الأخرى . عليهم وضع هذا المقترح في الدرج .

و يعتبر نيسي هذا المقترح مخالفا للنظام الحكومي و انتهاكا لحقوق الإنسان .

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