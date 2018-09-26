الحكم على سياسي سابق من حزب التقدم في قضية مخدرات

و ذلك بتهمة حيازة مخدرات

مقال: وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

تم الحكم على سياسي سابق من حزب التقدم بسبعة أشهر سجنا بعد أن تم القبض عليه في أوستلاندت في مايو 2016 بعد أن عثرت الشرطة على كميات كبيرة من المخدرات في منزله. و تمثلت في 90 غرام أمفيتامين، 15 غرام كوكايين 18 غرام من الأم دي أم آ (MDMA) بالإضافة إلى 274 ميللتر من الجي آيتش بي (GHB) و 22 قرصا من كلونتزابيم.

و أكد المحامي أن موكله كان يعاني من مشكل إدمان عند توقيفه.

و كان السياسي قد شعل عدة مناصب و خدم في مجلس البلدية قبل اعتقاله.

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