هنا يتقاضى عمدة من حزب التقدم راتبا أكبر من وزير

توم ستالي عمدة بلدية أولانساكر يتقاضى أكثر من 1,4 مليون كرونة

مقال: يورغين بيرغي ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

يتقاضى توم ستالي ، عمدة بلدية أولانساكر راتبا سنويا قدره 1،404،900 كرونة نرويجية بينما يبلغ راتب وزير 1,365,000 كرونة.

و لم يقم العمدة بالتعليق على الراتب أو التعبير عن رأيه بخصوص أجره المرتفع.

أما معدل راتب العمد في النرويج فيبلغ 848,444 كرونة (باستثناء أوسلو).

و كان محمود أحمد ممثل حزب اليسار الاشتراكي في أولانساكر قد عبر عن اندهاشه من راتب العمدة:

-أعتقد أن المبلغ مبالغ فيه جدا! صحيح أنه العمدة و يقود كل العمل، لكن راتبا كهذا يعطي إشارة سلبية للمواطنين. فأغلب الناس تعمل جاهدا من أجل الحصول على راتب محترم ، و أحيانا يعتمد البعض على راتب عملين للعيش، عندها سيبدو مبلغ 1,4 مليون كرونة مبلغا مبالغا فيه جدا.

-نحن هنا من أجل الناس التي دفعت الضرائب و يجب على هذا أن ينعكس أيضا في الدخل.

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