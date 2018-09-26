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هنا يتقاضى عمدة من حزب التقدم راتبا أكبر من وزير

Foto: Lars Thorvaldsen (Romerikes Blad)

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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توم ستالي عمدة بلدية أولانساكر يتقاضى أكثر من 1,4 مليون كرونة

مقال: يورغين بيرغي       ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
يتقاضى توم ستالي ، عمدة بلدية أولانساكر راتبا سنويا قدره 1،404،900 كرونة نرويجية بينما يبلغ راتب وزير 1,365,000 كرونة.
و لم يقم العمدة بالتعليق على الراتب أو التعبير عن رأيه بخصوص أجره المرتفع.
أما معدل راتب العمد في النرويج فيبلغ 848,444 كرونة (باستثناء أوسلو).
و كان محمود أحمد ممثل حزب اليسار الاشتراكي في أولانساكر قد عبر عن اندهاشه من راتب العمدة:
-أعتقد أن المبلغ مبالغ فيه جدا! صحيح أنه العمدة و يقود كل العمل، لكن راتبا كهذا يعطي إشارة سلبية للمواطنين. فأغلب الناس تعمل جاهدا من أجل الحصول على راتب محترم ، و أحيانا يعتمد البعض على راتب عملين للعيش، عندها سيبدو مبلغ 1,4 مليون كرونة مبلغا مبالغا فيه جدا.
-نحن هنا من أجل الناس التي دفعت الضرائب و يجب على هذا أن ينعكس أيضا في الدخل.

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Gunnar Stavrum
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