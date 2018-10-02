ارتفاع عدد الأجانب مقابل انخفاض عدد النرويجيين في جزيرة سفالبارد

هناك فئات عمرية يفوت فيها عدد الأجانب عدد النرويجيين

مقال: وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



يبلغ عدد سكان لونغياربيين و نو أوليسوند بسفالبارد 2310 ساكن، أي زيادة تقدر ب96 شخصا مقارنة بالعام الماضي. و انخفض عدد السكان الشماليين من 41 بالمائة إلى 26 بالمائة بينما ارتفع عدد النرويجيين من خلفيات جنوب نرويجية من 950 إلى 1040 شخصا.

أما الأجانب فتبلغ نسبتهم 32 بالمائة من السكان.

لكن هناك فئات عمرية يفوت فيها عدد الأجانب عدد النرويجيين. ففي الشريحة العمرية من 25 إلى 29 سنة للنساء و من 30 إلى 34 للرجال يبلغ عدد الأجانب أكثر من النصف. و يأتي الأجانب من 53 دولة مختلفة، معظمهم من تايلاند، السويد و الفلبين.

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