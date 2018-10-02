الحكم على مهندس بالسجن لمدة عامين و نصف بتهمة الإرهاب

أدين موظف سابق بشركة آكر سولوشنس بتهمة الإرهاب

مقال: وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



حكم على مهندس في شركة آكر سولوشنس بسنتين و نصفا سجنا بتهمة الإرهاب و ذلك بعد اتهامه بنشر معلومات متعلقة بالإرهاب على الأنترنات و دعوته بالقيام بأعمال إرهابية. و تم الحكم في محكمة مقاطعة أسكر و باروم. كما اتهم المتهم بانتهاك قوانين الأسلحة.

و اتهم الرجل بمشاركة ارشادات لصنع قنبلة، بالإضافة إلى تهديد طيارين سوريين و عائلاتهم و الحث على تعذيب و قتل طيار أردني تم أسره.

و تم القبض عليه سنة 2015 بعد قام رب العمل بإعلام الشرطة. و تبين بعد التحقيق أن الرجل كان نشطا جدا في في وسائل التواصل الإجتماعي، بما في ذلك منتدى جهادي تدعمه داعش على الانترنت.

و نفى المتهم الإتهمات و أدعى أنه كان نشطا في المنتديات الداعشية للتسلل و تدمير المنظمة من الداخل، لكن هذا التعليل لم يقنع المحكمة.

-الخطة تبدو غير واقعية و غير قابلة للتنفيذ.

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