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الحكم على مهندس بالسجن لمدة عامين و نصف بتهمة الإرهاب

(NTB scanpix)

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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أدين موظف سابق بشركة آكر سولوشنس بتهمة الإرهاب

مقال: وكالة الأنباء النرويجية
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

حكم على مهندس في شركة آكر سولوشنس بسنتين و نصفا سجنا بتهمة الإرهاب و ذلك بعد اتهامه بنشر معلومات متعلقة بالإرهاب على الأنترنات و دعوته بالقيام بأعمال إرهابية. و تم الحكم في محكمة مقاطعة أسكر و باروم. كما اتهم المتهم بانتهاك قوانين الأسلحة.
و اتهم الرجل بمشاركة ارشادات لصنع قنبلة، بالإضافة إلى تهديد طيارين سوريين و عائلاتهم و الحث على تعذيب و قتل طيار أردني تم أسره.
و تم القبض عليه سنة 2015 بعد قام رب العمل بإعلام الشرطة. و تبين بعد التحقيق أن الرجل كان نشطا جدا في في وسائل التواصل الإجتماعي، بما في ذلك منتدى جهادي تدعمه داعش على الانترنت.
و نفى المتهم الإتهمات و أدعى أنه كان نشطا في المنتديات الداعشية للتسلل و تدمير المنظمة من الداخل، لكن هذا التعليل لم يقنع المحكمة.
-الخطة تبدو غير واقعية و غير قابلة للتنفيذ.

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