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جائزة نوبل للسلام من نصيب نادية مراد و دنيس موكويغي

 
  Foto: Afp / NTB Scanpix

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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حصل كل من الطبيب الكونغولي و الناشطة العراقية على الجائزة لسنة 2018.

مقال: توماس باوست     ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
أعلن معهد نوبل للسلام على حصول كل من الطبيب الكونغولي دنيس موكويغي و الناشطة العراقية اليزيدية نادية مراد على جائزة نوبل للسلام هذه السنة.
و كان كل منهما قد ساهم في التصدي لجرائم الحرب و مكافحتها.و كان موكويغي قد عالج النساء اللاتي تعرضن للعنف الجنسي في مناطق النزاع في الكونغو، أما نادية مراد فهي نفسها ضحية جرائم حرب.
و أكدت اللجنة أهمية دور نادية مراد لأنها لم تقبل أنه على النساء الشعور بالخجل من كونهن ضحايا الانتهاكات التي تعرضن لها، و أن مراد أظهرت شجاعة كبيرة من خلال الحديث عن معاناتها و التطرّق لقضايا الضحايا.

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