البرلمان يصادق بالأغلبية على حجب مواقع العاب القمار الأجنبية
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من المتوقع أن يقوم البرلمان بالمصادقة على مقترح سيمنع مواقع العاب القمار الأجنبية في النرويج .
مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
ويتضمن المقترح أيضا إعطاء شركة اليانصيب النرويجية سلطة أكبر و صلاحيات قانونية جديدة .
و قام الحزب المسيحي مع حزب العمال بتحديد ثماني نقاط رئيسية لصالح هذا المقترح، بينما أكد حزب الوسط مع حزب اليسار الاشتراكي دعمها للمقترح .
و علق توم تفيدت رئيس الهيئة النرويجية للرياضية على أهمية المقترح قائلا :
- نريد محاربة الإدمان و كافة المشاكل التي تؤدي إليه هذه الألعاب، هذا المقترح سيحقق ذلك بطريقة أكثر فاعلية .
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