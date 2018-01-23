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Foto: Erlend Aas (NTB scanpix)

البرلمان يصادق بالأغلبية على حجب مواقع العاب القمار الأجنبية

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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من المتوقع أن يقوم البرلمان بالمصادقة على مقترح سيمنع مواقع العاب القمار الأجنبية في النرويج .

مقال : وكالة الأنباء النرويجية          ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

ويتضمن المقترح أيضا إعطاء شركة اليانصيب النرويجية سلطة أكبر و صلاحيات قانونية جديدة .

و قام الحزب المسيحي مع حزب العمال بتحديد ثماني نقاط رئيسية لصالح هذا المقترح، بينما أكد حزب الوسط مع حزب اليسار الاشتراكي دعمها للمقترح .

و علق توم تفيدت رئيس الهيئة النرويجية للرياضية على أهمية المقترح قائلا :

- نريد محاربة الإدمان و كافة المشاكل التي تؤدي إليه هذه الألعاب، هذا المقترح سيحقق ذلك بطريقة أكثر فاعلية .

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