الخبراء قلقون من تراجع رعاية الرضع في بعض البلديات

هناك مخاوف من ارتفاع معدلات وفيات الرضع

مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

أعلن الخبراء أن العديد من النساء يتم إرسالهم إلى منازلهم بعد مدة قصيرة من الولادة رغم افتقار بعض البلديات إلى خدمات المتابعة المنزلية و رعاية الأمومة . و يخشى الخبراء أن يؤدي هذا إلى ارتفاع في نسب وفيات الرضع .

و تبين أرقام المعهد النرويجي للإحصاء أن متوسط الأيام المقضاة بالنسبة للنساء في المستشفي بعد الولادة انخفضت من 3,2 يوم سنة 2007 إلى 2,7 أيام سنة 2016.

و أكدت الطبيبة و رئيسة اللجنة الإقليمية للولادة أنه يجب تعويض النقص في الليالي المقضاة بالمتابعة عن كثب عن طريق الخدمات البلدية . كما أنها أكدت أن هذه المبادئ التوجيهية يتم تطبيقها بدرجات متفاوتة .

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