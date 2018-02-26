إرسال بعض التلاميذ إلى منازلهم بسبب الفصول الدراسية الباردة
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Interiørnyheter 2018
تم إرسال تلاميذ صفوف الصف الرابع حتى السابع من مدرسة شيركيفول في بلدية ري في منطقة فيستفولد إلى منازلهم بسبب مشاكل التدفئة في الفصول .
مقال : أويفيند ويندينغ ستافسيث ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
و صرحت مديرة المدرسة ريكي ليليبو على صفحة فايسبوك الرسمية للمدرسة قائلة :
كانت العديد من الفصول باردة اليوم في المدرسة ، إذ بلغت درجات الحرارة فيها بين 10 و 13 درجة . لذلك كان علينا غلق المدرسة اليوم . نحن آسفون جدا .
و بسبب هذا الوضع تم إرسال 160-170 طالبا إلى منازلهم صباح يوم الإثنين .
و بلغت درجات الحرارة الدنيا بفيستفولد 30,4- ليلة الإثنين .
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