Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

المراقب العام للحسابات ينتقد بشدة مردود مكتب التشغيل الناف

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
Tips meg

و تم انتقاد عدم نجاعة المنظومة

مقال : وكالة الأنباء النرويجية     ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

رغم انخراط العديد في منظومة مكتب التشغيل لا يزال الكثير منهم عاطلا عن العمل .

اتهم المراقب العام للحسابات بير كريستيان فوس مكتب التشغيل بالتقصير .

و يشير فوس إلى ال 75 بالمائة من المنخرطين ذوي القدرة المحدودة الذين لم يتحصلون على أي عمل بعد مرور سنة كاملة . و تبلغ نسبة البطالة ضمن هذه الشريحة 65 بالمائة حتى بعد مرور عامين من تسجيلهم في مكتب التشغيل .

- النتيجة مخيبة للآمال . التدابير الجاري بها العمل في المكتب ليست ناجعة بمافيه الكفاية . فالناف لا يطبق التدابير التي يتطلبها القانون كما يجب في مايتعلق بالعاطلين الذين يعانون من مشاكل خاصة . و هذا رغم تخصيص البرلمان ما يقارب 7 إلى 9 مليار كرونة للناف في الفترة الفاصلة بين 2010 و 2017.

- من المهم إيجاد الأجوبة على الكثير من التساؤلات . لماذا لم يطبق مكتب التشغيل التدابير التي ينص عليها القانون؟ العديد من مبادرات المكتب تفتقد إلى خطة عمل رغم أهميتها .

- يحب على الوزارة التحكم في المحتوى و الجودة .

و صرحت وزيرة العمل و الشؤون الاجتماعية أنيكين هاوغليا أنها تأخذ تقرير المراقب العام للحسابات على محمل الجد .


Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere