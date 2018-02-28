المراقب العام للحسابات ينتقد بشدة مردود مكتب التشغيل الناف

و تم انتقاد عدم نجاعة المنظومة

مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

رغم انخراط العديد في منظومة مكتب التشغيل لا يزال الكثير منهم عاطلا عن العمل .

اتهم المراقب العام للحسابات بير كريستيان فوس مكتب التشغيل بالتقصير .

و يشير فوس إلى ال 75 بالمائة من المنخرطين ذوي القدرة المحدودة الذين لم يتحصلون على أي عمل بعد مرور سنة كاملة . و تبلغ نسبة البطالة ضمن هذه الشريحة 65 بالمائة حتى بعد مرور عامين من تسجيلهم في مكتب التشغيل .

- النتيجة مخيبة للآمال . التدابير الجاري بها العمل في المكتب ليست ناجعة بمافيه الكفاية . فالناف لا يطبق التدابير التي يتطلبها القانون كما يجب في مايتعلق بالعاطلين الذين يعانون من مشاكل خاصة . و هذا رغم تخصيص البرلمان ما يقارب 7 إلى 9 مليار كرونة للناف في الفترة الفاصلة بين 2010 و 2017.

- من المهم إيجاد الأجوبة على الكثير من التساؤلات . لماذا لم يطبق مكتب التشغيل التدابير التي ينص عليها القانون؟ العديد من مبادرات المكتب تفتقد إلى خطة عمل رغم أهميتها .

- يحب على الوزارة التحكم في المحتوى و الجودة .

و صرحت وزيرة العمل و الشؤون الاجتماعية أنيكين هاوغليا أنها تأخذ تقرير المراقب العام للحسابات على محمل الجد .





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