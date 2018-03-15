هاغن : كان على سولبرغ دعم منشور ليستهاوغ

و ذلك بدلا من انتقادها

مقال : وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة : سمية الهذيلي

صرح كارل هاغن من حزب التقدم أنه كان على رئيسة الوزراء إيرنا سولبرغ دعم منشور سيلفي ليستهاوغ و التي نشرته على صفحتها بالفايسبوك بدلا من انتقادها .

- كان على رئيسة الوزراء عدم انتقاد منشور ليستهاوغ بتلك الطريقة .

و كانت ليستهاوغ قد صرحت في منشورها أن حزب العمال أعطى الأولوية لمصالح الإرهابيين بدل المواطنين النرويجيين .

كما انتقد هاغن حزب العمل لاستعماله هجوم 22 يوليو الإرهابي سياسيا .

- عليهم التوقف عن سحب بطاقة أوتويا في كل مرة يظهر فيها نقاش سياسي حول اللاجئين، المهاجرين و الأجانب . ليس باستطاعتهم اسكات مناصري حزب التقدم بهذه البطاقة .

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