ستة من أصل عشرة مواطنين جدد لديهم جنسية مزدوجة

هذا رغم أن القانون النرويجي لا يسمح بالجنسية المزدوجة

مقال: وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



رغم أن القاعدة في النرويج هي عدم السماح بالجنسية المزدوجة، فإن ستة من كل عشرة متحصلين على الجنسية النرويجية يبقون على جواز سفرهم القديم. و أكبر أقلية تتمتع بالجنسية المزدوجة هي الصومالية و الأريترية، بالإضافة إلى مواطني تايلاند، أفغانستان، العراق و إيران و ذلك وفقا لمديرية الهجرة النرويجية.

و التفسير لهذه الظاهرة هو وجود عدة استثناءات يصعب تطبيق القاعدة الأساسية عليها. و من أبرز هذه الإستثناءات هي عدم سماح الدولة الأصلية بالتخلي عن الجنسية أساسا. و هناك أسباب أخرى، كانهيار مؤسسات الدولة في بعض البلدان بسبب الحرب أو أسباب أخرى، مما يجعل من الخطر الذهاب للقيام بعملية التخلي من الجنسية السابقة في هذه البلاد. كما توجد إعفاءات للذين ولدوا بجنسية مزدوجة و للذين تجوزوا من أجانب.

و قد طالب حزب اليسار الإشتراكي بالسماح بالمواطنة المشتركة ، و تغير موقف أحزاب اليمين من هذا المقترح ليصبح إيجابيا بعد أن رفضوا المقترح سابقا. و من المتوقع أن يتم التصويت بالأغلبية و تغيير القانون في وقت لاحق.

Mest sett siste uken