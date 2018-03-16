حزب الوسط يقرر التصويت لسحب الثقة من الوزيرة ليستهاوغ
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مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
و في تصريح له أكد فيدوم زعيم حزب الوسط قرار حزبه :
- نحن لا نرى أن إبقاء سيلفي ليستهاوغ في منصبها كوزيرة العدل أمر مقبول . نحن مستعدون للتصويت ضدها يوم الثلاثاء . لكن إيرنا سولبرغ لديها فرصة معالجة الأمر و تجنب هذا التصويت في البرلمان .
- لكن إذا ما طرح التصويت فسنصوت ضدها .
و أكدت عدة أحزاب أخرى كحزب الخضر، العمال و اليسار الإشتراكي أنها ستصوت بسحب الثقة أيضا . و يعني هذا أن مصير ليستهاوغ أصبح مرتبطا بخيار الحزب المسيحي في التصويت . و إذا صوت الحزب المسيحي ضد ليستهاوغ كبقية المعارضة فقد يؤدي ذلك إلى أزمة حكومية .
و قامت ليستهاوغ بالاعتذار من البرلمان بعد أن أدى منشورها إلى ردود فعل غاضبة . و كانت الوزيرة في منشورها على الفايسبوك قد اتهمت حزب العمال بإعطاء الأولوية لحقوق الإرهابيين و ليس للأمن القومي للبلاد .
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