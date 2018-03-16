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Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

حزب الوسط يقرر التصويت لسحب الثقة من الوزيرة ليستهاوغ

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Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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هذا في حال طرحت القضية للتصويت في البرلمان

مقال : وكالة الأنباء النرويجية       ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

و في تصريح له أكد فيدوم زعيم حزب الوسط قرار حزبه :

- نحن لا نرى أن إبقاء سيلفي ليستهاوغ في منصبها كوزيرة العدل أمر مقبول . نحن مستعدون للتصويت ضدها يوم الثلاثاء . لكن إيرنا سولبرغ لديها فرصة معالجة الأمر و تجنب هذا التصويت في البرلمان .

- لكن إذا ما طرح التصويت فسنصوت ضدها .

و أكدت عدة أحزاب أخرى كحزب الخضر، العمال و اليسار الإشتراكي أنها ستصوت بسحب الثقة أيضا . و يعني هذا أن مصير ليستهاوغ أصبح مرتبطا بخيار الحزب المسيحي في التصويت . و إذا صوت الحزب المسيحي ضد ليستهاوغ كبقية المعارضة فقد يؤدي ذلك إلى أزمة حكومية .

و قامت ليستهاوغ بالاعتذار من البرلمان بعد أن أدى منشورها إلى ردود فعل غاضبة . و كانت الوزيرة في منشورها على الفايسبوك قد اتهمت حزب العمال بإعطاء الأولوية لحقوق الإرهابيين و ليس للأمن القومي للبلاد .

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