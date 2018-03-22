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(NTB scanpix)

لا يزال عددالرجال أكبر من عدد النساء في النرويج

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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يتخطى عدد الرجال النساء ب 41,000 رجل .

مقال : وكالة الأنباء النرويجية         ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

و تعود هيمنة الذكور إلى الهجرة و ارتفاع معدل الحياة عند الرجل . و لم تشهد النرويج انخفاض عددالنساء مقارنة بالرجال بهذا الفارق الكبير منذ سنة 1769.

و يعلق كبير المستشارين في قسم التعداد السكاني أنديرس فالنيس دالهايم على الظاهرة قائلا :

- في السابق كانت النساء تمثل دائما الأغلبية، و لكن منذ سنة 2010 تغير الأمر و أصبح هناك فائض من الذكور . و من المتوقع أن يتواصل هذا لمدة الثمانين سنة القادمة .

و شهدت سنة 2006 تغيرات جذرية عندما أصبح المهاجرون الرجال أكثر من النساء بصفة ملحوظة .

- بالإضافة إلى ذلك ، يولد 106 أولاد لكل 100 بنت في المتوسط .

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