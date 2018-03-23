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NTB scanpix
NTB scanpix

البرلمان يصوت من أجل اسير و خطة الطاقة الأوروبية

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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تحصلت الأحزاب اليمينية على دعم حزبي الخضر و العمال

مقال : وكالة الأنباء النرويجية      ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

صوت البرلمان النرويجي من أجل الانضمام إلى اسير و خطة الطاقة الأوروبية رغم انتقاد المعارضة بشدة لهذا المقترح . إذ أكدوا أن هذه الموافقة بمثابة التخلي عن سيادة البلاد و سياسة الطاقة الخاصة بها رغم تأكيد زعيم حزب العمال يوناس ستوري وجود ضمانات واضحة تحمي المصالح النرويجية .

و أدى هذا القرار إلى ردود فعل مختلفة بين مؤيد و معارض على صفحات  التواصل الاجتماعي .

- اليوم يفوز التضامن أمام المصلحة الشخصية . المزيد من التعاون هو الحل !

- موافقة البرلمان على اسير يعني وضعهم للدستور و إرادة الشعب جانبا !

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