البرلمان يصوت من أجل اسير و خطة الطاقة الأوروبية
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تحصلت الأحزاب اليمينية على دعم حزبي الخضر و العمال
مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
صوت البرلمان النرويجي من أجل الانضمام إلى اسير و خطة الطاقة الأوروبية رغم انتقاد المعارضة بشدة لهذا المقترح . إذ أكدوا أن هذه الموافقة بمثابة التخلي عن سيادة البلاد و سياسة الطاقة الخاصة بها رغم تأكيد زعيم حزب العمال يوناس ستوري وجود ضمانات واضحة تحمي المصالح النرويجية .
و أدى هذا القرار إلى ردود فعل مختلفة بين مؤيد و معارض على صفحات التواصل الاجتماعي .
- اليوم يفوز التضامن أمام المصلحة الشخصية . المزيد من التعاون هو الحل !
- موافقة البرلمان على اسير يعني وضعهم للدستور و إرادة الشعب جانبا !
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