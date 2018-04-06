حزب اليمين يريد تقليل خطط الرعاية الإجتماعية الخاصة باللاجئين

و ذلك لتحفيزهم لدخول سوق العمل في وقت مبكّر .

مقال : فريد إيغوبه ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

اتفق حزب اليمين في اجتماعه العام على اقتراح خفض خطط الرعاية الاجتماعية و ما يسمى ب " الحقوق الخاصة " للاجئين .

إذ يتمتع اللاجئون الذين لم يدخلوا بعد سوق العمل بأحكام خاصة فيما يتعلق منح التقاعد و العجز . و يحصل كل شخص يتمتع بصفة لاجئ على فوائد كاملة من خطط التأمين الوطنية تماثل الذين عاشوا في النرويج طوال حياتهم .

و صرحت وزيرة التشغيل و الشؤون الاجتماعية هايدي نرودبي لوندي قائلة :

- هذا غير منصف . إذ يتحصل اللاجئ على معاش الشيخوخة، التأمين ضد العجز و استحقاقات البطالة دون أن يكون قد عاش وقتا كافيا في النرويج .

- نريد إضفاء الشرعية على النظام للأشخاص الذين عملوا لسنوات طوال في النرويج . اقتراحنا يتماشى مع لجنة بروكمان، فمن خلال منح امتيازات خاصة للاجئين نزيل الحافز للخروج لسوق العمل .

لكن اللجنة حذرت أيضا من أن تقليل هذه الفوائد قد تزيد من إمكانية الاستبعاد من المجتمع .

أما النائبة كارين أنديرسين من حزب اليسار الاشتراكي فعارضت هذا المقترح :

- هذا اقتراح حزب اليمين بامتياز . و كأن الحصول على عمل أو التمتع بصحة جيدة يعتمد على البقاء فقيرا . هذه ستخلق اختلافات أكبر و المزيد من الفقر . فالمريض و الكبير في السن لن يتسنى له العمل .

أما حزب العمال فاقترح إلغاء منحة الطفل الذي لا يرتاد الروضة .

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