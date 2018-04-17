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Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix)

قريبا : سيتم تفعيل الرسوم المرورية للسيارات الكهربائية

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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قد تصل إلى 70 كرونة في اليوم .

مقال : تروند ليبيرود      ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

سيتعين قريبا على مالكي السيارات الكهربائية أيضا دفع الرسوم المرورية عند مرورهم من المحطات .

و أعربت الأمينة العامة لجمعية السيارات الكهربائية كريستين بو عن استيائها من هذا القرار و صرحت أن سعر المعلوم كبير بالنسبة للسيارات الكهربائية .

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