Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix) قريبا : سيتم تفعيل الرسوم المرورية للسيارات الكهربائية Publisert: Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili Tips meg Promotion med annonselenker De fineste hagemøblene قد تصل إلى 70 كرونة في اليوم . مقال : تروند ليبيرود ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي سيتعين قريبا على مالكي السيارات الكهربائية أيضا دفع الرسوم المرورية عند مرورهم من المحطات . و أعربت الأمينة العامة لجمعية السيارات الكهربائية كريستين بو عن استيائها من هذا القرار و صرحت أن سعر المعلوم كبير بالنسبة للسيارات الكهربائية . Mest sett siste uken Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!