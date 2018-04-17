قريبا : سيتم تفعيل الرسوم المرورية للسيارات الكهربائية

قد تصل إلى 70 كرونة في اليوم .

مقال : تروند ليبيرود ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

سيتعين قريبا على مالكي السيارات الكهربائية أيضا دفع الرسوم المرورية عند مرورهم من المحطات .

و أعربت الأمينة العامة لجمعية السيارات الكهربائية كريستين بو عن استيائها من هذا القرار و صرحت أن سعر المعلوم كبير بالنسبة للسيارات الكهربائية .

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