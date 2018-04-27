الشرطة الدانمركية تكذب حدوث إطلاق نار في إحدى مدارسها
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و ذلك بعد انتشار إشاعات عن حدوث إطلاق نار في مدرسة هلسينغور
مقال : وكالة الأنباء النرويجية
ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
تم الإبلاغ يوم الثلاثاء عن حدوث إطلاق نار أدى إلى إصابة شخص في مدرسة هلسينغور بالدانمارك . لكن الشرطة الدانمركية كذبت الخبر في تصريح لها مؤكدة عدم صحة الخبر .
و طلب من التلاميذ و المعلمين إقفال المبنى و الإختباء بعد انتشار الخبر، لكنه اتضح أنه كان خبرا كاذبا .
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