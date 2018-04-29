يانسن تعد بمطابخ خاصة في كل دار للمسنين .

لكن تمويل الفكرة واقعيا لا يزال غير واضح

مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

قدمت وزيرة المالية و زعيمة حزب التقدم سيف يانسن وعودا بإنشاء مطابخ خاصة في كل ديار المسنين . لكن تفاصيل تكلفة و تمويل هذا الوعد لا تزال غير واضحة .

إذ علقت إينغفيلد شيركول على وعود حزب التقدم قائلة :

- يجب على يانسن أولا أن تتحاور مع البرلمان بشأن المنح الاستثمارية لإعادة التأهيل و بناء الأماكن الجديدة .

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