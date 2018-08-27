تدفق السياح النرويجيين إلى تركيا بعد انخفاض قيمة العملة
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شهدت تركيا طفرة سياحية نرويجية بعد انخفاض سعر الليرة التركية
مقال: هالفير ريباغرتو
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
بعد انخفاض قيمة الليرة التركية مؤخرا أصبح باستطاعة السائح النرويجي شراء وجبة بيغ ماك التي تتكلف 101 كرونات في النرويج ب25 كرونة نرويجية فقط بتركيا.
و بسبب انخفاض سعر الليرة، تشهد الشركات السياحية انتعاشة كبيرة.
إذ ازدادت رحلات النرويجيين إلى تركيا بنسبة 117% مقارنة بالعام الماضي.
و تسببت الصراعات التركية الأمريكية مؤخرا في هذا الانخفاض الكبير في سعر الليرة التركية، و ذلك بعد أن تم سجن قس أمريكي في تركيا و اتهامه بالجوسسة.
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