Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

تدفق السياح النرويجيين إلى تركيا بعد انخفاض قيمة العملة

Foto: - (AFP)

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
Tips meg

شهدت تركيا طفرة سياحية نرويجية بعد انخفاض سعر الليرة التركية

مقال: هالفير ريباغرتو
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
بعد انخفاض قيمة الليرة التركية مؤخرا أصبح باستطاعة السائح النرويجي شراء وجبة بيغ ماك التي تتكلف 101 كرونات في النرويج ب25 كرونة نرويجية فقط بتركيا.
و بسبب انخفاض سعر الليرة، تشهد الشركات السياحية انتعاشة كبيرة.
إذ ازدادت رحلات النرويجيين إلى تركيا بنسبة 117% مقارنة بالعام الماضي.
و تسببت الصراعات التركية الأمريكية مؤخرا في هذا الانخفاض الكبير في سعر الليرة التركية، و ذلك بعد أن تم سجن قس أمريكي في تركيا و اتهامه بالجوسسة.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere