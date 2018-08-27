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غضب كبير في ستافنجر بسبب محطات الرسوم المرورية الجديدة

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Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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يتشكى العديد من صعوبة إيصال الأطفال إلى الأنشطة الترفيهية في المستقبل عندما سيتم تفعيل المحطات

مقال: ماغنوس بلايكر
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

عبر العديد من سكان ستافنغز و ضواحيها عن استيائهم الشديد من بناء 38 محطة رسوم مرورية جديدة و التي سيتم تفعيلها في الأول من أكتوبر.
و سيكون سعر المرور من 20 كرونة إلى 44 وقت الذروة. و سيتم تخصيص أغلبية الرسوم في صفقات نقل جماعي كطرقات الدراجات و غيرها و ليس بناء طرق سيارة جديدة.
و تم جمع أكثر من 34 ألف شخص معارض للمشروع و ذلك على صفحة معارضة على الفايسبوك. إذ أعتبر المعارضون المشروع غير مقبول و خاصة في منطقة تأثرت كثيرا بعد خفض تكاليف صناعة النفط

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