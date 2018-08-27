محاكمة رجل قام بتعليقات عنصرية ضد المسلمين في الشارع

يبلغ الرجل من العمر 60 علما و قام في عدة حالات بإزعاج المارة

مقال: وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

إذ قام المتهم بالصراخ في وجه امرأة محجبة "أنت داعش، اللعنة عليك إذهبي إلى الجحيم" في محطة قطار أوسلو ماي الماضي. كما قام الرجل بسب سيدة تمشي مع أطفالها الأربعة طالبا منها مغادرة النرويج. حاول الرجل أيضاً ضرب السيدة. كما قام المتهم بإزعاج المشاركين في حدث احتفل فيه الصوماليون بيومهم الوطني. و ستتم محاكمة المتهم في نوفمبر القادم بمحكمة أوسلو

Mest sett siste uken