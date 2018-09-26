فقط ستة من أصل عشرة طلاب يكملون تعليمهم العالي

و تعتبر النسب في النرويج أكبر من نظيراتها في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية.

مقال: وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

تبلغ معدلات الإنقطاع عن التعليم العالي في النرويج نسبا عالية. فمن بين السكان النرويجيين، من المتوقع أن يبدأ 72 بالمائة منهم الدراسة في التعليم العالي. لكن فقط ستة من أصل عشرة يكملون دراستهم.

و عبرت وزيرة التعليم العالي و البحث العلمي إيزيلين نيبو عن قلقها بخصوص الدراسة الجديدة:

-ما يثير القلق هو العدد الكبير للمنخرطين في التعليم العالي الذين لا يكملون دراستهم.

اما بالنسبة لبلدان منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية فيبلغ معدل الانخراط في التعليم العالي 57 بالمائة من السكان، و يكمل ثمانية من أصل عشرة طلاب تعليمهم.

عدد المتحصلين على الباكالوريرس في النرويج مرتفع، لكن عدد المتحصلين على الماجستير منخفض نسبيا مقارنة بفنلندا و السويد على سبيل المثال.

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