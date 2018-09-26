ناخبو حزب العمال يفضلون حزب الحمر على الحزب المسيحي

رغم أن قائد الحزب يوناس ستوري يفضّل التعاون مع الحزب المسيحي

مقال: وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

يبدو أن توجهات زعيم حزب العمال يوناس ستوري و ناخبيه تشهد تناقضا ملحوظا.

فقد صرح يوناس ستوري زعيم حزب العمال أنه لن يرغب في التعاون مع حزبي الحمر و الخضر سياسيا. لكن دراسة جديدة تبين أن ناخبيه لا يشاطرونه الرأي. ففي استطلاع جديد للرأي صرح 28% من ناخبي حزب العمال أنهن يفضلن التعاون مع حزب الحمر بينما فضل 25 % منهم التعاون مع الحزب المسيحي.

و عندما سأل الناخبون عن الأحزاب التي يفضلونها للتعاون مع حزب العمال تتوجه أغلب الإجابات إلى حزب الوسط ب 51 بالمائة و حزب اليسار الاشتراكي ب 59.6 بالمائة. لكن المفاجأة في الاستطلاع هو تحصل حزب الحمر على المركز الثالث رغم إعلان ستوري عدم رغبته في التعاون مع الحزب.

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