محامي الدفاع عن الروسية المتهمة بالتجسس: سنقوم باستئناف الحكم

صرحت المحامية هيغي آكري أنهم سيقومون باستئناف الحكم.

مقال: وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

صرح فريق الدفاع عن الروسية (51 عاما) المتهمة في قضية تجسس على البرلمان النرويجي أنهم يفكرون في استئناف حكم السجن.

و تم اتهام المرأة الروسية بالتجسس على المصالح النرويجية فيما يتعلق بحلقة دراسية حول الرقمنة في البرلمان. لكن محامية المتهمة تدعي أن الأمر ليس سوى سوء فهم، و أن شرطة الاستخبارات النرويجية تستند على مجرد ملاحظات و ليس على أدلة.

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