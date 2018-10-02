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محامي الدفاع عن الروسية المتهمة بالتجسس: سنقوم باستئناف الحكم

(NTB scanpix)

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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صرحت المحامية هيغي آكري أنهم سيقومون باستئناف الحكم.

مقال: وكالة الأنباء النرويجية
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
صرح فريق الدفاع عن الروسية (51 عاما) المتهمة في قضية تجسس على البرلمان النرويجي أنهم يفكرون في استئناف حكم السجن.
و تم اتهام المرأة الروسية بالتجسس على المصالح النرويجية فيما يتعلق بحلقة دراسية حول الرقمنة في البرلمان. لكن محامية المتهمة تدعي أن الأمر ليس سوى سوء فهم، و أن شرطة الاستخبارات النرويجية تستند على مجرد ملاحظات و ليس على أدلة.

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