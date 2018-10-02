المجلس البلدي يزيل عدة مواقف للسيارات:انخفاض عدد زوار المدينة

وأدى هذا إلى انخفاض عدد الزوار إلى نصف مليون شخص هذا العام

مقال: هالفور ريبيغوتو

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



بعد أن أزال المجلس البلدي عدة مواقف للسيارات في وسط مدينة أوسلو، انخفض عدد زوار المدينة، و خاصة كارل يوهان، بشكل ملحوظ.

و يعلق كارل كريفتينغ، رئيس شركة بيفولك قائلا:

-ظننت أن المجلس البلدي بقيادة حزب العمال سيقوم بالاهتمام بالتوظيف، لكن الأمر لا يبدو كذلك. المخاوف البيئية أمر إيجابي بالطبع، لكن وضع مبيعات التجزئة ليس أمرا يهتم به المجلس البلدي.

و كان قرار إزالة مواقف السيارات قرارا يهدف به حزب الخضر لتقليل عدد السيارات في المدينة و لجعل أوسلو مدينة أكثر خضرة.

من أول هذا العام حتى هذا الشهر انخفض عدد زوار مركز المدينة و منطقة كارل يوهان (مايسمى بمنطقة النزهة) بنصف مليون شخص.

و إذا استمر الانخفاض بهذا النسق سينخفض عدد الزوار إلى 1,2 مليون زائر.

و يصر كريفتينغ على أنا مشكل انعدام مواقف السيارات يؤدي إلى صعوبة زيارة مركز المدينة خاصة بالنسبة للكبار في السن و العائلات التي تود زيارة المدينة مع الأطفال.

Mest sett siste uken