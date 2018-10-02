Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

المجلس البلدي يزيل عدة مواقف للسيارات:انخفاض عدد زوار المدينة

(NTB scanpix)
Sist oppdatert:

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
Tips meg

وأدى هذا إلى انخفاض عدد الزوار إلى نصف مليون شخص هذا العام

مقال: هالفور ريبيغوتو
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

بعد أن أزال المجلس البلدي عدة مواقف للسيارات في وسط مدينة أوسلو، انخفض عدد زوار المدينة، و خاصة كارل يوهان، بشكل ملحوظ.
و يعلق كارل كريفتينغ، رئيس شركة بيفولك قائلا:
-ظننت أن المجلس البلدي بقيادة حزب العمال سيقوم بالاهتمام بالتوظيف، لكن الأمر لا يبدو كذلك. المخاوف البيئية أمر إيجابي بالطبع، لكن وضع مبيعات التجزئة ليس أمرا يهتم به المجلس البلدي.
و كان قرار إزالة مواقف السيارات قرارا يهدف به حزب الخضر لتقليل عدد السيارات في المدينة و لجعل أوسلو مدينة أكثر خضرة.
من أول هذا العام حتى هذا الشهر انخفض عدد زوار مركز المدينة و منطقة كارل يوهان (مايسمى بمنطقة النزهة) بنصف مليون شخص.
و إذا استمر الانخفاض بهذا النسق سينخفض عدد الزوار إلى 1,2 مليون زائر.
و يصر كريفتينغ على أنا مشكل انعدام مواقف السيارات يؤدي إلى صعوبة زيارة مركز المدينة خاصة بالنسبة للكبار في السن و العائلات التي تود زيارة المدينة مع الأطفال.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere