المجلس البلدي يزيل عدة مواقف للسيارات:انخفاض عدد زوار المدينة
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مقال: هالفور ريبيغوتو
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
بعد أن أزال المجلس البلدي عدة مواقف للسيارات في وسط مدينة أوسلو، انخفض عدد زوار المدينة، و خاصة كارل يوهان، بشكل ملحوظ.
و يعلق كارل كريفتينغ، رئيس شركة بيفولك قائلا:
-ظننت أن المجلس البلدي بقيادة حزب العمال سيقوم بالاهتمام بالتوظيف، لكن الأمر لا يبدو كذلك. المخاوف البيئية أمر إيجابي بالطبع، لكن وضع مبيعات التجزئة ليس أمرا يهتم به المجلس البلدي.
و كان قرار إزالة مواقف السيارات قرارا يهدف به حزب الخضر لتقليل عدد السيارات في المدينة و لجعل أوسلو مدينة أكثر خضرة.
من أول هذا العام حتى هذا الشهر انخفض عدد زوار مركز المدينة و منطقة كارل يوهان (مايسمى بمنطقة النزهة) بنصف مليون شخص.
و إذا استمر الانخفاض بهذا النسق سينخفض عدد الزوار إلى 1,2 مليون زائر.
و يصر كريفتينغ على أنا مشكل انعدام مواقف السيارات يؤدي إلى صعوبة زيارة مركز المدينة خاصة بالنسبة للكبار في السن و العائلات التي تود زيارة المدينة مع الأطفال.
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