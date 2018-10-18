زعيم الحزب المسيحي مستعد للتعاون مع حزب اليسار الاشتراكي

هذا ما أكده كنوت هارايدي

مقال: ستيغ مارتن

ترجمة: وكالة الأنباءالنرويجية

اعتبر زعيم الحزب المسيحي كنوت هارايدي فكرة التعاون بين حزبه و حزب اليسار الاشتراكي أمرا عاديا، إذ اعتبر هارايدي حزب اليسار الاشتراكي شريكا طبيعيا بالإضافة إلى حزبي العمال و الوسط.

-يجب على كتلة أحزاب العمال، الوسط و الحزب المسيحي أن يحافظوا على علاقة جيدة مع حزب اليسار الاشتراكي. فالعديد من القضايا التي تناولها حزب اليسار الاشتراكي قبل الانتخابات هي قضايا محورية أيضا للحزب المسيحي، مثل المنح المخصصة للطفل. لكن نائبا الحزب المسيحي أولاغ بوديستاد و شيل روبستاد لا يشاركان هارايدي الرأي، فهما يعتقدان أن على الحزب الانضمام للحكومة الحالية. و سيقرر الحزب في شهر نوفمبر إذا ما كان سينظم للحكومة أو يتحالف مع حزبي العمال و اليسار الاشتراكي.

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