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الحزب المسيحي يصوت من أجل البقاء مع الحكومة اليمينية

Foto: Trond Teigen / NTB scanpix

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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ممثلو الحزب المسيحي قاموا بعملية التصويت السري من أجل إختيار توجه الحزب السياسي


مقال: وكالة الأنباء النرويجية
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

قام يوم الجمعة أعضاء الحزب المسيحي ال 190 بعملية تصويت مهمة لتحديد مصير توجه الحزب سياسيا.
بعد نقاش دام ساعات و بعد الاستماع إلى مختلف الآراء من الأعضاء، قام الأعضاء بالتصويت على مسار الحزب، فقد عبر زعيم الحزب هارايدي مؤخرا عن رغبته بالتعاون مع الأحزاب اليسارية و تشكيل كتلة معهم و ذلك بتقارب العديد من البرامج و الأهداف بينهم، رغم أن الحزب المسيحي يعتبر عادة حزبا يمينيا.
على الأعضاء الاختيار بين ثلاثة ألوان، الأحمر، الأزرق و الأصفر، و سيتم التصويت على جولتين إلا إذا تحصل خيار على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات.
  وصوت الحزب المسيحي من أجل البقاء مع الحكومة اليمينية

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