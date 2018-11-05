الحزب المسيحي يصوت من أجل البقاء مع الحكومة اليمينية

ممثلو الحزب المسيحي قاموا بعملية التصويت السري من أجل إختيار توجه الحزب السياسي



مقال: وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



قام يوم الجمعة أعضاء الحزب المسيحي ال 190 بعملية تصويت مهمة لتحديد مصير توجه الحزب سياسيا.

بعد نقاش دام ساعات و بعد الاستماع إلى مختلف الآراء من الأعضاء، قام الأعضاء بالتصويت على مسار الحزب، فقد عبر زعيم الحزب هارايدي مؤخرا عن رغبته بالتعاون مع الأحزاب اليسارية و تشكيل كتلة معهم و ذلك بتقارب العديد من البرامج و الأهداف بينهم، رغم أن الحزب المسيحي يعتبر عادة حزبا يمينيا.

على الأعضاء الاختيار بين ثلاثة ألوان، الأحمر، الأزرق و الأصفر، و سيتم التصويت على جولتين إلا إذا تحصل خيار على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات.

وصوت الحزب المسيحي من أجل البقاء مع الحكومة اليمينية

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