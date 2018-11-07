ممثل الحزب المسيحي بتروندهايم يتمنى فشل المفاوضات مع الحكومة
KrFs andre nestleder Kjell Ingolf Ropstad skal lede forhandlingene med de borgerlige partiene om en ny regjering. Første nestleder Olaug Bollestad (t.v.) skal også delta i forhandlingsutvalget, mens partileder Knut Arild Hareide blir henvist til rollen som rådgiver på bakrommet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
(NTB scanpix)
مقال: وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
بعد تصويت أعضاء الحزب المسيحي على مواصلة التحالف مع اليمين قام زعيم الحزب كنوت هارايدي بالتنحي عن منصبه بعد أن كان يأمل بتصويت من أجل التحالف مع اليسار. و تم تعويض هارايدي بشيل روبستاد كزيم للحزب بعد التصويت. و سيتم الآن إجراء مفاوضات بين الحزب المسيحي و الحكومة حول إمكانية التحالف. و صرح هارايدي أنه سيقوم بالتفاوض مع أحزاب العمال و الوسط في حال فشلت مفاوضات روبستاد. و لذلك علق يارموند لوكي من الحزب المسيحي بتروندهايم قائلا: -لم أكد أبدا أرغب بإنضمام حزبنا لحكومة تتزعمها أحزاب اليمين، اليسار و التقدم. و أكد لوكي أنه يتمنى فشل المفاوضات مع الحكومة و رجوع هارايدي إلى منصبه كزعيم للحزب لأنه يعتبره الزعيم الحقيقي للحزب. و يعتمد وضع الحزب المسيحي الآن على نجاح المفاوضات مع الحكومة.
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