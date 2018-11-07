ممثل الحزب المسيحي بتروندهايم يتمنى فشل المفاوضات مع الحكومة

حتى يعود كنوت هارايدي إلى منصبه كزعيم للحزب

مقال: وكالة الأنباء النرويجية

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



بعد تصويت أعضاء الحزب المسيحي على مواصلة التحالف مع اليمين قام زعيم الحزب كنوت هارايدي بالتنحي عن منصبه بعد أن كان يأمل بتصويت من أجل التحالف مع اليسار.

و تم تعويض هارايدي بشيل روبستاد كزيم للحزب بعد التصويت. و سيتم الآن إجراء مفاوضات بين الحزب المسيحي و الحكومة حول إمكانية التحالف.

و صرح هارايدي أنه سيقوم بالتفاوض مع أحزاب العمال و الوسط في حال فشلت مفاوضات روبستاد.

و لذلك علق يارموند لوكي من الحزب المسيحي بتروندهايم قائلا:

-لم أكد أبدا أرغب بإنضمام حزبنا لحكومة تتزعمها أحزاب اليمين، اليسار و التقدم.

و أكد لوكي أنه يتمنى فشل المفاوضات مع الحكومة و رجوع هارايدي إلى منصبه كزعيم للحزب لأنه يعتبره الزعيم الحقيقي للحزب.

و يعتمد وضع الحزب المسيحي الآن على نجاح المفاوضات مع الحكومة.

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