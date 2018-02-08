توقعات بتساقط ثلوج قد تصل كثافتها إلى 25 سم

و من المنتظر أن تضرب عواصف ثلجية منطقة درامن

مقال : رولف مارتين هانسين ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

يحذر معهد الأرصاد الجوية النرويجية من أحوال جوية صعبة . فهناك توقعات بتساقط شديد للثلوج قد تصل كثافتها إلى 25 سم في درامن و بين 40 إلى 60 سم في روغالاند .

و يشير الخبير في الأرصاد الجوية مارتين غرانيرود أن هذا الطقس قد يتواصل حتى نهاية الأسبوع بصفة متفاوتة .

كما أرسل معهد الأرصاد الجوية تنبيها يحذر فيه من ظروف القيادة الصعبة في مقاطعات كل من أغدار، موري، رومسدال، روغالاند، هوردالاند و سوغن فيورداني .

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