توقعات بتساقط ثلوج قد تصل كثافتها إلى 25 سم
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و من المنتظر أن تضرب عواصف ثلجية منطقة درامن
مقال : رولف مارتين هانسين ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
يحذر معهد الأرصاد الجوية النرويجية من أحوال جوية صعبة . فهناك توقعات بتساقط شديد للثلوج قد تصل كثافتها إلى 25 سم في درامن و بين 40 إلى 60 سم في روغالاند .
و يشير الخبير في الأرصاد الجوية مارتين غرانيرود أن هذا الطقس قد يتواصل حتى نهاية الأسبوع بصفة متفاوتة .
كما أرسل معهد الأرصاد الجوية تنبيها يحذر فيه من ظروف القيادة الصعبة في مقاطعات كل من أغدار، موري، رومسدال، روغالاند، هوردالاند و سوغن فيورداني .
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