شركة نرويجيان للطيران تسجل رقما قياسيا جديدا : 33 مليون مسافر سنة 2017
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مقال : ستيغ مارتين سولبرغ ترجمة : سمية الهذيلي
أدت زيادة 54 خطا جديدا إلى ارتفاع كبير في حركة الطيران و عدد الرحلات للشركة . فقد ساهمت هذه الخطوط الجديدة بشكل كبير في نمو الشركة .
و بلغ العدد الجملي للمسافرين هذه السنة 33,15 مليون مسافر، و هو عدد أكبر ب 3,8 مليون مسافر مقارنة بالسنة الماضية .
كما اقتنت الشركة 32 طائرة جديدة بسبب افتتاحها خطوطا جديدة من أهمها خطوط بين أوروبا و القارة الأمريكية .
و يرى بيورن شوس، المدير العام لشركة نورويجيان للطيران أن الشركة بدأت تبرز دوليا :
- عملنا في الدول الإسكندينافية مستقر و نحن نرى أن الخطوط الطويلة تكمل القصيرة بشكل جيد , و هذا جعل قدرتنا التنافسية تتحسن .
لكن السقوط الحاد لأسعار أسهم الشركة بنسبة 35 % سنة 2017 في بورصة أوسلو، و ذلك بسبب تأجيل عدة سفرات في الصيف، أثر على الشركة بشكل سلبي . إذ عانت الشركة كثيرا من نقص حاد للطيارين أثناء فترة الصيف مما أدى إلى عدد كبير من التأخيرات التي كبدت الشركة خسائر جسيمة .
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