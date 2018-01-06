Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Foto: Jon Olav Nesvold (NTB scanpix)

شركة نرويجيان للطيران تسجل رقما قياسيا جديدا : 33 مليون مسافر سنة 2017

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
Tips meg

هذا رغم إشارة بيورن شوس إلى أن عام 2017 كان عاما سيئا للشركة .

مقال : ستيغ مارتين سولبرغ               ترجمة : سمية الهذيلي

أدت زيادة 54 خطا جديدا إلى ارتفاع كبير في حركة الطيران و عدد الرحلات للشركة . فقد ساهمت هذه الخطوط الجديدة بشكل كبير في نمو الشركة .

و بلغ العدد الجملي للمسافرين هذه السنة 33,15 مليون مسافر، و هو عدد أكبر ب 3,8 مليون مسافر مقارنة بالسنة الماضية .

كما اقتنت الشركة 32 طائرة جديدة بسبب افتتاحها خطوطا جديدة من أهمها خطوط بين أوروبا و القارة الأمريكية .

و يرى بيورن شوس، المدير العام لشركة نورويجيان للطيران أن الشركة بدأت تبرز دوليا :

- عملنا في الدول الإسكندينافية مستقر و نحن نرى أن الخطوط الطويلة تكمل القصيرة بشكل جيد , و هذا جعل قدرتنا التنافسية تتحسن .

لكن السقوط الحاد لأسعار أسهم الشركة بنسبة 35 % سنة 2017 في بورصة أوسلو، و ذلك بسبب تأجيل عدة سفرات في الصيف، أثر على الشركة بشكل سلبي . إذ عانت الشركة كثيرا من نقص حاد للطيارين أثناء فترة الصيف مما أدى إلى عدد كبير من التأخيرات التي كبدت الشركة خسائر جسيمة .

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere