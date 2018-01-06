شركة نرويجيان للطيران تسجل رقما قياسيا جديدا : 33 مليون مسافر سنة 2017

هذا رغم إشارة بيورن شوس إلى أن عام 2017 كان عاما سيئا للشركة .

مقال : ستيغ مارتين سولبرغ ترجمة : سمية الهذيلي

أدت زيادة 54 خطا جديدا إلى ارتفاع كبير في حركة الطيران و عدد الرحلات للشركة . فقد ساهمت هذه الخطوط الجديدة بشكل كبير في نمو الشركة .

و بلغ العدد الجملي للمسافرين هذه السنة 33,15 مليون مسافر، و هو عدد أكبر ب 3,8 مليون مسافر مقارنة بالسنة الماضية .

كما اقتنت الشركة 32 طائرة جديدة بسبب افتتاحها خطوطا جديدة من أهمها خطوط بين أوروبا و القارة الأمريكية .

و يرى بيورن شوس، المدير العام لشركة نورويجيان للطيران أن الشركة بدأت تبرز دوليا :

- عملنا في الدول الإسكندينافية مستقر و نحن نرى أن الخطوط الطويلة تكمل القصيرة بشكل جيد , و هذا جعل قدرتنا التنافسية تتحسن .

لكن السقوط الحاد لأسعار أسهم الشركة بنسبة 35 % سنة 2017 في بورصة أوسلو، و ذلك بسبب تأجيل عدة سفرات في الصيف، أثر على الشركة بشكل سلبي . إذ عانت الشركة كثيرا من نقص حاد للطيارين أثناء فترة الصيف مما أدى إلى عدد كبير من التأخيرات التي كبدت الشركة خسائر جسيمة .

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