تيسلا تبني مركز شحن ضخم في النرويج

يتم الآن بناء مركز شحن ضخم لسيارات تيسلا في ريغي، و ستكون مماثلة لنقطة الشحن التي بنيت في الولايات المتحدة.

و ستكون نقطة الشحن هذه كبيرة و مخصصة لسيارات تيسلا و متكونة من 42 شاحنا و قسم للاستراحة. و تؤكد الشركة أنها ستكون أكبر محطة شحن للسيارات الكهربائية في أوروبا. و سيكون موقع المحطة في ريغي التي تبعد حوالي ساعة من أوسلو. ويتوقع أن تكون المحطة جاهزة للاستعمال هذه السنة. و قامت تيسلا من قبل ببناء محطة مماثلة لكن ب20 نقطة شحن في أيدسفول بالإضافة إلى عدة محطات أخرى صغيرة.

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