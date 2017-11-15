حزب اليسار الاشتراكي يريد منع وكالات التوظيف المؤقت
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قدم حزب اليسار الاشتراكي مقترحا سيلغي العمل مع وكالات التوظيف المؤقت
قام اتحاد الشغل النرويجي اليوم 15 نوفمبر بحشد أعضائه لإجراء إضراب سياسي ضد سياسة التوظيف المؤقت .
إذ يعمل حاليا 100 ألف موظف في النرويج من خلال وكالات التوظيف المؤقت و خاصة في قطاع البناء و المقاولات .
و قامت أحزاب العمال، الحمر و اليسار الإشتراكي باقتراح حلول مختلفة لهذه المطالب .
اقترح حزب العمال حظرا مؤقتا على هذه النوعية من التوظيف في أوسلو، بينما اقترح حزب الحمر فرض حظر على استئجار العمالة من هذه الوكالات في قطاع البناء .
اما حزب اليسار الإشتراكي فقد اقترح إلغاء منظومة وكالات التوظيف المؤقت تماما في كامل البلاد و كل القطاعات .
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