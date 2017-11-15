Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Foto: Guro Holmene (Mediehuset Nettavisen)
Foto: Guro Holmene (Mediehuset Nettavisen)

حزب اليسار الاشتراكي يريد منع وكالات التوظيف المؤقت

Sist oppdatert:

Soumaya Nadia Hedhili
Tips meg

قدم حزب اليسار الاشتراكي مقترحا سيلغي العمل مع وكالات التوظيف المؤقت

قام اتحاد الشغل النرويجي اليوم 15 نوفمبر بحشد أعضائه لإجراء إضراب سياسي ضد سياسة التوظيف المؤقت .

إذ يعمل حاليا  100 ألف موظف في النرويج من خلال وكالات التوظيف المؤقت و خاصة في قطاع البناء و المقاولات .

و قامت أحزاب العمال، الحمر و اليسار الإشتراكي باقتراح حلول مختلفة لهذه المطالب .

اقترح حزب العمال حظرا مؤقتا على هذه النوعية من التوظيف في أوسلو، بينما اقترح حزب الحمر فرض حظر على استئجار العمالة من هذه الوكالات في قطاع البناء .

اما حزب اليسار الإشتراكي فقد اقترح إلغاء منظومة وكالات التوظيف المؤقت تماما في كامل البلاد و كل القطاعات .

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere