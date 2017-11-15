حزب اليسار الاشتراكي يريد منع وكالات التوظيف المؤقت

قدم حزب اليسار الاشتراكي مقترحا سيلغي العمل مع وكالات التوظيف المؤقت

قام اتحاد الشغل النرويجي اليوم 15 نوفمبر بحشد أعضائه لإجراء إضراب سياسي ضد سياسة التوظيف المؤقت .

إذ يعمل حاليا 100 ألف موظف في النرويج من خلال وكالات التوظيف المؤقت و خاصة في قطاع البناء و المقاولات .

و قامت أحزاب العمال، الحمر و اليسار الإشتراكي باقتراح حلول مختلفة لهذه المطالب .

اقترح حزب العمال حظرا مؤقتا على هذه النوعية من التوظيف في أوسلو، بينما اقترح حزب الحمر فرض حظر على استئجار العمالة من هذه الوكالات في قطاع البناء .

اما حزب اليسار الإشتراكي فقد اقترح إلغاء منظومة وكالات التوظيف المؤقت تماما في كامل البلاد و كل القطاعات .

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