ارتفاع في حالات الإفلاس منذ شهر نوفمبر الماضي

هذا رغم انخفاض البطالة و استقرار الاقتصاد

مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

ارتفعت نسبة الإفلاس بصفة كبيرة في الشهرين الماضين من العام الماضي .

و علق أينار رود الخبير الاقتصادي الائتماني في شركة تحليل بيسنود على الوضع قائلا :

- من الصعب إيجاد التفسير الصحيح لهذه الظاهرة .

و شهد شهر نوفمبر إفلاس 460 شركة و هي نسبة عالية جدا مقارنة بالسنوات الماضية، إذ ارتفعت بنسبة 26 بالمائة مقارنة بنوفمبر 2016.

كما ارتفعت حالات الإفلاس في شهر ديسمبر بنسبة 36,5 بالمائة مقارنة بديسمبر 2016. و شهد قطاع الخدمات بالإضافة إلى قطاع البيع بالتجزئة أكبر الخسائر .

- من المبكر أن نحدد إذا كان هذا سيستمر . إذا استمرت حالات الإفلاس بهذا النسق سيكون الأمر مخيفا .

و يعتقد رود أن التغيرات الهيكلية في التجارة و الخدمات قد تكون عاملا في هذه الظاهرة، و خاصة مع ارتفاع نسق التسوق على الإنترنت .

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