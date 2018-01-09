ارتفاع في حالات الإفلاس منذ شهر نوفمبر الماضي
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مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
ارتفعت نسبة الإفلاس بصفة كبيرة في الشهرين الماضين من العام الماضي .
و علق أينار رود الخبير الاقتصادي الائتماني في شركة تحليل بيسنود على الوضع قائلا :
- من الصعب إيجاد التفسير الصحيح لهذه الظاهرة .
و شهد شهر نوفمبر إفلاس 460 شركة و هي نسبة عالية جدا مقارنة بالسنوات الماضية، إذ ارتفعت بنسبة 26 بالمائة مقارنة بنوفمبر 2016.
كما ارتفعت حالات الإفلاس في شهر ديسمبر بنسبة 36,5 بالمائة مقارنة بديسمبر 2016. و شهد قطاع الخدمات بالإضافة إلى قطاع البيع بالتجزئة أكبر الخسائر .
- من المبكر أن نحدد إذا كان هذا سيستمر . إذا استمرت حالات الإفلاس بهذا النسق سيكون الأمر مخيفا .
و يعتقد رود أن التغيرات الهيكلية في التجارة و الخدمات قد تكون عاملا في هذه الظاهرة، و خاصة مع ارتفاع نسق التسوق على الإنترنت .
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