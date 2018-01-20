انخفاض عدد المتحصلين على منح البطالة بسبب العجز

و تخصص هذه المنحة عادة للذين ينقطعون عن العمل لأسباب صحية كمرض، إصابة أو إعاقة تعرقل الشخص أثناء عمله بصفة واضحة .

مقال : وكالة الأنباء النرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

و تلقى حتى مطلع هذه السنة 146600 شخص هذه المنحة من الناف، أي أقل ب 5600 شخص مقارنة بالسنة التي تسبقها .

و علق مدير قسم العمل و الرعاية الاجتماعية سيغرون فوغينغ على الأرقام قائلا :

- في السنوات الخمس الماضية انخفض عدد المستفيدين من هذه المنحة بنحو 5000 شخص سنويا . و استمر هذا الانخفاض حتى 2017 بدون انقطاع .

و يمثل عددالمستفيدين و هم 146600 شخص 4,2 بالمائة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 66. و تعتبر الأمراض العقلية أو العضلية بالإضافة إلى الاضطرابات الهيكلية السبب الرئيسي للحصول على هذه المنحة بالنسبة ل 70 بالمائة من المستفيدين .

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