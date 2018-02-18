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Foto: Paul Weaver

نورجيس بنك ينظر في إمكانية إطلاق عملة رقمية

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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و ستكون مبنية على تكنولوجيا سلسلة الكتل

مقال : هالفور ريببغوتو        ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

صرح مدير البنك المركزي النرويجي أوستين أولسين أنه توجد إمكانية إطلاق عملة رقمية، لكنه ينتقد بيتكوين .

- نحن ننظر بجدية في هذه الإمكانية، مثلا يفعل البنك المركزي السويدي الآن .

- الهدف هو خلق الثقة في النظام النقدي العام عندما يقل استخدام الأوراق النقدية، هذا هو الفرق بين ما نصبو إليه و بين العملات المشفرة الخاصة .

إذ يشير أولسن إلى التقلبات الكبيرة التي تشهدها العملات المشفرة الخاصة

- يجب أن يكون للوحدة النقدية، مثل الدولار، قيمة مستقرة لضمان التضخم المستقر و المنخفض . أما البيتكوين فهي تتقلب بعنف، و هذا يجعلها غير مناسبة كوحدة نقدية .

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