الشرطة تعلن عن عمليات تفتيش كبيرة هذا الأسبوع
Promotion med annonselenker
Nesten ingen har den billigste strømavtalen
و خاصة تفتيش السيارات الثقيلة
مقال : أويفيند وينديغ ستافسث ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
بدأت الشرطة في أوسلو بمراقبة الفرامل، كمية البضائع و مدى قانونيتها، بالإضافة إلى انتهاك قواعد القيادة .
و سيتم تخصيص نقاط مراقبة موزعة في أماكن مختلفة للتحكم في مختلف الانتهاكات .
كما ستتم مراقبة السرعة و حزام الأمان و سلوكيات القيادة بصفة عامة .
كما سيتم تخصيص دوريات متكونة من أعوان الجمارك و إدارة الطرق العامة و ذلك لمراقبة السيارات الثقيلة .
Mest sett siste uken
Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!