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(UP)

الشرطة تعلن عن عمليات تفتيش كبيرة هذا الأسبوع

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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و خاصة تفتيش السيارات الثقيلة

مقال : أويفيند وينديغ ستافسث         ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

بدأت الشرطة في أوسلو بمراقبة الفرامل، كمية البضائع و مدى قانونيتها، بالإضافة إلى انتهاك قواعد القيادة .

و سيتم تخصيص نقاط مراقبة موزعة في أماكن مختلفة للتحكم في مختلف الانتهاكات .

كما ستتم مراقبة السرعة و حزام الأمان و سلوكيات القيادة بصفة عامة .

كما سيتم تخصيص دوريات متكونة من أعوان الجمارك و إدارة الطرق العامة و ذلك لمراقبة السيارات الثقيلة .

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