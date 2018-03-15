الحمر يقترحون سحب الثقة من وزيرة العدل ليستهاوغ

و يجب الآن على حزب العمال و الحزب المسيحي اتخاذ القرار حول موقفهما من الوزيرة .

مقال : تومي براكستاد ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

و قد علل زعيم حزب الحمر بيورنار موكسناس مقترح سحب الثقة من الوزيرة ليستهاوغ مصرحا أنه لا يمكنه قبول أن تتهم وزيرة العدل أغلبية برلمانية بوضع مصالح الإرهابيين قبل مصالح الأمن القومي .

و الآن مع وجود مقترح سحب الثقة يجب على حزب العمال و الحزب المسيحي تحديد موقفهما من الوزيرة .

و صرح زعيم حزب العمال قائلا :

- لقد وصلنا المقترح، لكننا لم نصوت عليه بعد في البرلمان . مازلنا نعتقد أن إيرنا سولبرغ أيضا مسؤولة عن معالجة المسألة .

و قامت الوزيرة بحذف منشورها بعد أن طالتها الانتقادات من أطراف عديدة و ذلك بعد أن طلبت أن تي بي سكانبيكس نيابة عن وكالة الأنباء الأمريكية أسوسياتد بريس من وزيرة العدل إزالة الصورة بسبب القيود التي فرضتها الوكالة لبيع الصور إلى جهات فاعلة سياسيا .

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