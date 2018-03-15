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Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

انتخاب توني تروين من حزب اليمين لرئاسة البرلمان

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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و تصبح تروين المرأة الثانية في تاريخ النرويج التي تتولى هذا المنصب

مقال: وكالة الأنباء النرويجية
ترجمة: سمية الهذيلي

تحصلت تروين على 152 صوتا لصالحها لتصبح بذلك خليفة أوليميك توماسين في رئاسة البرلمان .

و تم اختيار تروين بعد استقالة توماسين بسبب فضيحة ميزانية أشغال البرلمان و التي أدت إلى ردود فعل غاضبة . إذ فاتت ميزانية الأشغال مبلغ 1,1 مليار كرونة لتصبح 2,3 مليار كرونة في غضون ثلاثة أسابيع . و ستصبح هذه المشكلة من أول المسؤوليات التي ستضطر تروين إلى معالجتها . و يعني هذا أن على تروين إرجاع الثقة في البرلمان .

- سأفعل ما بوسعي لبناء ثقة جديدة، فمن المهم تنفيذ المشروع بطريقة صحيحة .

و كانت تروين نائبة برلمانية عن آكرشهوس منذ 2013 ، كما كانت في الفترة الماضية المتحدثة باسم لجنة الصحة و الرعاية . أما حاليا فهي نائبة رئيس لجنة الأسرة و الثقافة .

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