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(NTB scanpix)

بير ساندبيرغ سيُصبِح وزير العدل و الهجرة الجديد

Oversetter: Soumaya Nadia Hedhili
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و ذلك بعد مجلس حكومي استثنائي اليوم الثلاثاء

مقال : شاستي ويستانغ            ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

سيتقلد وزير الثروة السمكية بير ساندبيرغ منصب وزارة العدل و الهجرة مكان سيلفي ليستهاوغ التي استقالت عن منصبها صباح اليوم .

و قامت ليستهاوغ في مؤتمر صحفي بعد إعلانها الاستقالة بتصريح هاجمت فيه حزب العمال و يوناس ستروي :

- لقد كان الهدف من الحملة الانتخابية إبعاد ستوري من منصب رئاسة الوزراء، و لا يزال هذا هدفنا، فستوري ليس مناسبا لتقلد هذا المنصب .

ويعتبر الوزير الجديد ساندبيزغ و البالغ من العمر 58 عاما من أكثر السياسيين المثيرين للجدل . فهو معروف بنشاطه في العمل، و لكن أيضا بردوه الشرسة . كما يعرف عنه أنه لا يقبل التسوية الداخلية .

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