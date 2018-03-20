بير ساندبيرغ سيُصبِح وزير العدل و الهجرة الجديد
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و ذلك بعد مجلس حكومي استثنائي اليوم الثلاثاء
مقال : شاستي ويستانغ ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي
سيتقلد وزير الثروة السمكية بير ساندبيرغ منصب وزارة العدل و الهجرة مكان سيلفي ليستهاوغ التي استقالت عن منصبها صباح اليوم .
و قامت ليستهاوغ في مؤتمر صحفي بعد إعلانها الاستقالة بتصريح هاجمت فيه حزب العمال و يوناس ستروي :
- لقد كان الهدف من الحملة الانتخابية إبعاد ستوري من منصب رئاسة الوزراء، و لا يزال هذا هدفنا، فستوري ليس مناسبا لتقلد هذا المنصب .
ويعتبر الوزير الجديد ساندبيزغ و البالغ من العمر 58 عاما من أكثر السياسيين المثيرين للجدل . فهو معروف بنشاطه في العمل، و لكن أيضا بردوه الشرسة . كما يعرف عنه أنه لا يقبل التسوية الداخلية .
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