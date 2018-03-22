شعبية حزب التقدم الأعلى في مسقط رأس ليستهاوغ

شعبية الحزب تشهد رقما قياسيا في محافظة موري و رومسدال

مقال : وكالة الأنباءالنرويجية ترجمة و تلخيص : سمية الهذيلي

و تبلغ نسبة شعبية حزب التقدم في محافظة موري و رومسدال 26,8 بالمائة بينما تعتبر شعبية حزب العمال في نفس المحافظة هي الأكثر انخفاضا بنسبة 18,6 بالمائة .

وتم إجراء الاستطلاع يومي الثلاثاء و الإربعاء من هذا الأسبوع لدراسة ردود الفعل بعد استقالة وزيرة العدل سيلفي ليستهاوغ من منصبها .

أما ثاني أكبر حزب في المحافظة فهو حزب اليمين بنسبة 22,8 بالمائة .

و أدت استقالة ليستهاوغ إلى ارتفاع عضوية حزب التقدم ب 1500 عضو جديد . كما أدت أيضا إلى ارتفاع عضوية حزبي العمال و الحمر . و لكن حزب العمال شهد أيضا انسحاب 150 عضو . و يعتقد الخبراء أن الأمر يعود إلى قضية وكالة الطاقة الأوروبية و النقاشات التي حامت حولها .

أما حزب الحمر فقد ارتفع عدد منخرطيه ب 400 منخرط جديد بعد أن قام بمقترح سحب الثقة من ليستهاوغ .

أما الحزب المسيحي فشهد صافي نمو بلغ 105 أعضاء جدد في فترة قصيرة .

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